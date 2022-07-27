Військова контррозвідка СБУ знищила ударними дронами російські танки Т-72

Українська військова контррозвідка Служби безпеки України продовжує успішно виконувати свої завдання. Цього разу знищила ударними дронами ще три російські танки Т-72.

Військова контррозвідка СБУ знищила ворожу техніку

Контррозвідники СБУ знищили ударним дроном ще 3 російських Т-72 і 15 окупантів. Ця операція була проведена прямо під час під час перегляду кіно – загарбникам кіносеанс не сподобався. Окупант-очевидець розповів матері про цю подію. СБУ вдалося перехопити розмову останнього.

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Мама, сегодня такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало… Ты скажи папе, чтобы он на счет войны отверг все эти мысли, потому что мы пи**и получаем, мама,

– каже російський солдат.

Як зауважили у пресслужбі СБУ, нічого додати про долю окупантів – приїхали в Україну, подивилися кіно, загинули… і самі потрапили в кінохроніку ювелірної роботи українських спеців.

СБУ знищила ударними дронами ще три російські Т-72: відео

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