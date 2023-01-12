Кількасот окупантів та ще один гелікоптер за добу: втрати ворога станом на 12 січня

Російські загарбники продовжують зазнавати шалених страт на війні в Україні. Станом на 12 січня ЗСУ вже ліквідували 113 390 окупантів.

За минулу добу наші захисники знищили 430 російських окупантів. Зазначимо, що статистика втрат ворога не є точною, оскільки важкі бої ускладнюють підрахунок.

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Актуальні втрати противника

танків – 3 094 (+0);

бойових броньованих машин – 6 159 (+0);

артилерійських систем – 2 082 (+4);

РСЗВ – 437 (+0);

засобів ППО – 218 (+1);

літаків – 285 (+0);

гелікоптерів – 276 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3);

крилатих ракет – 723 (+0);

кораблів/катерів – 17 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0);

спеціальної техніки – 184 (+0).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 12 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окупанти гинуть, але далі атакують

За даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ вдалося відбити низку атак ворога. Їх зафіксували у районах Стельмахівки та Кремінної на Луганщині, а також Роздолівки, Солі, Красної Гори, Парасковіївки, Підгорного, Бахмута, Кліщіївки, Майорська, Первомайського та Красногорівки на Донеччині.

Зауважимо, що запеклі бої зараз точаться поблизу Соледара. Окупанти прагнуть взяти його в оточення. Ба більше, на постійній основі брешуть про те, що місто вже під контролем ворогів. Але цю інформацію спростовують у Міноборони.

Чи зможуть вороги захопити Бахмут

Ситуацію довкола Соледара та Бахмута проаналізували в Інституті з вивчення війни. Укладачі звіту зауважили, що російські військові досі не захопили повністю Соледар. Ба більше, вони навряд чи здатні будуть взяти під контроль Бахмут.

Аналітики зауважили, що заяви про буцімто просування ворога у Соледарі викликають дискусії серед самих російських джерел. Вони точаться навколо того, чи зможуть окупанти захопити Бахмут.

І поки одних гризуть сумніви, інші вже розкидаються заявами про буцімто крах української лінії фронту. І що наші військові відступають аж до Слов'янська та Краматорська.