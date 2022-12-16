Гинуть, як роса на сонці: за добу ЗСУ знищили ще майже 700 окупантів і 5 танків
16 грудня 2022, 10:36Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові продовжують проходити курс демілітаризації в Україні. Тільки за минулу добу наші воїни знищили ще 680 окупантів.
Загальні бойові втрати Росії вже складають 97 270 військових. Втім, ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються.
До речі У Росії різко збільшилася кількість запитів про те, як здатися у полон
Втрати ворога станом на 16 грудня
- танків – 2980 (+5),
- бойових броньованих машин – 5952 (+6),
- артилерійських систем – 1946 (+3),
- РСЗВ – 410 (+4),
- засобів ППО – 211,
- літаків – 281,
- гелікоптерів – 264,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),
- крилатих ракет – 592,
- кораблів/катерів – 16 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4563,
- спеціальної техніки – 171.
Успіхи ЗСУ за добу
- Протягом минулої доби нашим воїнам вдалося знищити ще 5 російських танків та відразу 6 бойових броньованих машин.
- Крім того, захисники ліквідували 3 ворожі артилерійські системи та 4 РСЗВ. Росія продовжує зазнавати втрат у повітрі, зокрема ЗСУ збили ще 4 безпілотники.
- У Генштабі ЗСУ зранку інформували, що українська авіація протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
- Також наші захисники збили два БпЛА типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу противника, 6 артилерійських позицій, 2 склади боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів.
- 14 грудня у районі населеного пункту Токмак Запорізької області ЗСУ знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів.