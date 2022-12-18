Ще майже 600 ліквідованих окупантів за добу: свіжі втрати ворога станом на 18 грудня

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати колосальних втрат ворогу. Станом на 18 грудня на "концерт до Кобзона" відправили вже 98 280 окупантів.

За добу кількість загарбників скоротилася ще на 590 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

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танків – 2897;

бойових броньованих машин – 5963;

артилерійських систем – 1948;

РСЗВ – 410;

засобів ППО – 211;

літаків – 281;

гелікоптерів – 264;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1649;

крилатих ракет – 653;

кораблів/катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4579;

спеціальної техніки – 174.



Актуальні втрати ворога станом на 18 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, найбільше втрат за минулу добу ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зауважимо, що Бахмут окупанти намагаються упродовж кількох місяців захопити. Це їм не вдається, адже наші захисники день і ніч відбивають атаки та змушують росіян відступати, зазнаючи втрат.

Окупанти продовжують наступати

За даними Генштабу ЗСУ окупанти намагаються покращити своє тактичне положення на Лиманському напрямку. Не полишають спроб вони наступати й на Авдіївському та Бахмутському.

Так, упродовж минулої доби зафіксували атаки у районах понад 15 населених пунктів. Серед них – Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині. Усі потуги ворога наші військові присікли та змусили його відступити.

До слова, за минулу добу ефективно свою роботу виконали також ракетні війська й артилерія. Вони уразили 8 районів скупчення живої сили ворога, 2 пункти управління, а також 4 склади з боєприпасами.