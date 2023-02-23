Майже 146 тисяч окупантів стали "двохсотими": свіжі втрати ворога станом на 23 лютого

Воїни ЗСУ щодня ризикують своїм життям, аби стримати ворога і вигнати його з українських земель. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці ліквідували вже 145 850 загарбників.

За добу кількість загарбників скоротилася ще на 790 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

Втрати російської армії у техніці

Танків – 3 350;

бойових броньованих машин – 6 593;

артилерійських систем – 2 352;

РСЗВ – 471;

засобів ППО – 244;

літаків – 299;

гелікоптерів – 287;

крилатих ракет – 873;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 029;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 215;

спеціальної техніки – 228.



Актуальні втрати ворога станом на 23 лютого / Інфографіка ЗСУ

Окупанти відмовляються воювати під Вугледаром: яка ситуація на фронті

Через значні провали у наступі та колосальні втрати росіяни під Вугледаром відмовляються воювати. Зокрема особовий склад добровольчого так званого "козачого загону" заявив, що не буде брати участі у подальших боях.

Зазначимо, що минулої ночі українська авіація завдала 11 ударів по місцю зосередження загарбників, а також один удар по зенітно-ракетному комплексу ворога. Також ракетні війська та артилерія уразили й інші позиції противника:

Пункт управління,

2 райони зосередження живої сили;

склад боєприпасів.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що вороги примушують українців на тимчасово окупованих територіях змінювати паспорти на російські. Жителям Нової Каховки, наприклад, з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного характеру про роботу у місці міграційної служби.

Де наступає та б'є противник

Росія зараз зосередилася на веденні наступальних дій на 5 напрямках. Мовиться про:

Куп’янський,

Лиманський,

Бахмутський,

Авдіївський;

Шахтарський.

Минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів. Також здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вкотре унаслідок агресії росіян постраждали мирні міста і села країни, а також цивільні громадяни. У Генштабі попереджають, що загроза ракетних ударів з боку ворога залишається високою по всій території нашої країни.