У Росії терміново запускають виробництво Lada: нові втрати ворога станом на 29 листопада

Завдяки ЗСУ втрати окупантів кожного дня зростають і Росії скоро доведеться запускати виробництво автомобілів Lada. Станом на 29 листопада російська армія втратила 88 380 військових.

За добу ще 480 російських солдатів відправились на "концерт Кобзона". Варто зазначити, що ця кількість є орієнтовною, адже зараз тривають активні бойові дії й підрахунок ускладнений.

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За минулу добу українським воїнам вдалося знищити два російські літаки. Крім того, українські захисники знешкодили ще три російські танки та дві артилерійські системи.

Втрати ворога станом на 29 листопада

танків – 2911 (+3),

бойових броньованих машин – 5866 (+5),

артилерійських систем – 1901 (+2),

РСЗВ – 395,

засоби ППО – 209,

літаків– 280 (+2),

гелікоптерів – 261,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555,

крилаті ракети – 531,

кораблі /катери – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7),

спеціальна техніка – 163.

На Луганщині ліквідували підрозділ росіян

У Генштабі ЗСУ 28 листопада повідомили про ліквідацію одного з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області. За минулий тиждень це вороже угрупування втратило до 70% особового складу завдяки українській армії.

Крім того, поблизу Бабиного у Херсонській області ЗСУ уразили пункт управління росіян і знищили до 5 одиниць військової техніки. Також є загиблі та поранені окупанти, але щодо них інформація уточнюється.

Силами оборони було пошкоджено залізничний міст поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області. У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти використовували міст для доставки озброєння та військової техніки.

Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео