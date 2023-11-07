Ще один окупант у пакеті: ЗСУ ліквідували екскомандира 1065-го артилерійського полку

Українські захисники ліквідували колишнього командира 1065-го російського артилерійського полку. Йдеться про загарбника Алєксєя Коблова.

Відповідний некролог росіяни вже поширюють у мережі. Про це пише 24 Канал.

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Ліквідовано екскомандира російського артилерійського полку

Цей окупант з 2011 до 2016 був командиром костромського 1065-го гвардійського артилерійського полку 98 і повітряної десантної дивізії. Полковник Коблов брав участь у так званій "еСВеО", насправді повномасштабній війні проти України.

Окрім того, брав участь у, як люблять казати окупанти, "миротворчих" завданнях на території окупованої Росією Абхазії. До речі, загарбника неодноразово нагороджували. Втім, це йому не допомогло. Ворога ліквідували.

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В Україні ліквідували екскомандира російського артилерійського полку / Скриншот з телеграму Стерненка

Станом на ранок 7 листопада українські захисники вже ліквідували понад 306 тисяч російських загарбників. Окрім того, агресор втратив більше ніж 42 тисячі одиниць техніки та озброєння.