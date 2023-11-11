Понад 1100 окупантів, артилерія, ППО та РСЗВ: величезні втрати ворога 11 листопада

Російські війська проходять демілітаризацію на війні проти України. Сили оборони потужно нищать противника, завдаючи йому колосальних втрат. Упродовж минулої доби ліквідовано ще 1130 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати "другої армії світу" сягнули 310 650 вояк. При цьому у Генштабі зауважили, що цифри можуть бути вищими, адже через високу інтенсивність боїв вести підрахунок складно.

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Втрати російської армії

Крім того, ворог зазнає значних втрат не лише в особовому складі. Станом на 11 листопада втрати російсько-окупаційних військ у техніці орієнтовно складають:

танків – 5342 (+25);

бойових броньованих машин – 10041 (+24);

артилерійських систем – 7527 (+38);

РСЗВ – 879 (+2);

засоби ППО – 579 (+1);

літаків – 322 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25);

крилаті ракети – 1559 (+1);

кораблі /катери – 22 (+2);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49);

спеціальна техніка – 1069 (+9).



Втрати ворога 11 листопада 2023 року

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