Мінус ще 1330 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати Росії на 22 липня

Українські захисники продовжують завдавати російським військам відчутних втрат на фронті. Лише за минулу добу окупанти втратили понад тисячу військових, а також десятки одиниць техніки й озброєння.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні станом на 22 липня?

особового складу – близько 1 433 230 (+1330) осіб;

танків – 12 163 (+2);

бойових броньованих машин – 24 982 (+4);

артилерійських систем – 46 492 (+57);

РСЗВ – 1 958 (+3);

засобів ППО – 1 513 (+0);

літаків – 438 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 421 900 (+1 610);

наземних робототехнічних комплексів – 1 981 (+11);

кораблів/катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 123 702 (+355);

спеціальної техніки – 4 450 (+9);

крилатих ракет – 4 933 (+0).

Втрати Росії у війні станом на 22 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, в Силах спеціальних операцій ЗСУ заінтригували новою операцією під назвою "Кондуктор", яка передбачатиме безпрецедентний удар по ключових транспортних вузлах ворога. Йдеться про 13 залізничних мостів, що, ймовірно, забезпечують пересування окупаційних підрозділів і постачання для них.

Також від 6 липня триває операція Сил безпілотних систем ЗСУ по знищенню "тіньового флоту" Росії. Наразі відомо, що у Чорному та Азовському морях дрони бійців уразили понад 183 ворожі судна. Лише у ніч проти 20 липня під ударом були три танкери та чотири суховантажі.