Мінус 890 солдатів, десятки артсистем і сотні БпЛА: втрати росіян на 24 березня

Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту. ЗСУ систематично ліквідовують техніку та особовий склад росіян.

Окупанти продовжують наступальні дії на фронті, проте безуспішно. ЗСУ дають жорстку відсіч та знищують техніку, авіацію та особовий склад противника. Про втрати ворога на 24 березня повідомили у Генштабі.

Які втрати росіян на 24 березня?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 1 289 740 (+890) осіб;

танків – 11 800 (+6);

бойових броньованих машин – 24 271 (+3);

артилерійських систем – 38 695 (+33);

РСЗВ – 1 696 (+1);

засобів ППО – 1 336 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 193 892 (+1 023);

крилатих ракет – 4 468 (+0);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 84 955 (+180);

спеціальної техніки – 4 098 (+0).



Втрати росіян на 24 березня / Інфографіка Генштабу

