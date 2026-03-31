31 березня, 06:44
Майже тисяча: втрати ворога на 31 березня
Основні тези
- За даними Генштабу ЗСУ, за останній день російська армія втратила близько тисячі солдатів.
- Загальні втрати російських військ з 24 лютого 2022 року до 31 березня 2026 року включають близько 1 297 670 осіб.
В Генштабі виклали традиційну статистику ворожих втрат на ранок 31 березня. За попередній день російська армія втратила майже тисячу солдатів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Цікаво, що днями в ГУР заявили: окупанти втрачають до 40 тисяч солдатів на місяць – стільки ж, скільки і набирають.
Скільки росіян загинуло сьогодні?
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 297 670 (+970) осіб
- танків – 11 826 (+2)
- бойових броньованих машин – 24 324 (+7)
- артилерійських систем – 39 110 (+61)
- РСЗВ – 1 709 (+1)
- засоби ППО – 1 338 (+1)
- літаків – 435 (+0)
- гелікоптерів – 350 (+1)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 208 827 (+2296)
- крилаті ракети – 4491 (+0)
- кораблі / катери – 33 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 86 359 (+199)
- спеціальна техніка – 4105 (+0)
Втрати Росії на 31 березня 2026 / Генштаб ЗСУ
Російські пілоти засинають під час польоту
Таку цікавинку розповів 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак. І ворог уже визнає цю проблему. Справа в тому, що російські пілоти роблять стільки вильотів за місяць, скільки раніше робили за рік.