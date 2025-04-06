Операція "Демілітаризація": ЗСУ показали ефектні кадри знищення російських гармат

Українські оборонці продовжують стримувати окупантів по всій лінії фронту. Бійці 44 ОАБр показали яскраві кадри знищення гаубиць та особового складу ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

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Нові кадри знищення росіян від ЗСУ

Військові 44 ОАБр продовжують операцію з демілітаризації ворога. Загарбники щодня відчувають пекельний вогонь української артилерії.

Влучним пострілами знищено ворожі гаубиці Мста-Б, Д-30, польові склади БП та особовий склад противника,

– відзвітували оборонці.

Також захисники поділилися кадрами ураження російських артилерійських установок та солдатів окупаційної армії.

Удари 44 ОАБр по ворогу: дивіться відео

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До речі, два тижні тому 44 ОАБр показали, як вони за допомогою прицільних ударів знищили гармату Д-20 та гаубицю 2А36 "Гіацинт-Б". Також у повітря злетіли два польові склади боєприпасів.