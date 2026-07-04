Прагнемо вийти на 200 знищених окупантів на квадратний кілометр, – Федоров

Українські військові продовжують завдавати нищівних ударів по ворогу по всій лінії фронту. Міністр оборони України заявив про плани вийти на 200 знищених росіян на один квадратний кілометр.

Про це повідомив Михайло Федоров під час Defense Tech-події Brave1 Advantage, передає 24 Канал.

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Що Федоров розповів про плани на знищення окупантів?

За словами Федорова, основна мета Сил оборони України – це не дати ворогу просуватися вперед. Він додав, що окупанти не повинні мати оперативного простору для наступів.

Треба зробити так, щоб ми мінімум знищували 200 окупантів на один квадратний кілометр,

– заявив Федоров.

Міністр оборони України зазначив, що російські військові все одно продовжують рухатися та активно наступати на деяких ділянках фронту.

Федоров наголосив, що попри це, головне завдання ЗСУ – завдати противнику максимальних втрат, аби ціна російського просування була неспівмірною із захопленими територіями.

Україна тестує лазерні системи ППО: що розповів Федоров?

Україна переходить до нового етапу розвитку протиповітряної оборони, впроваджуючи сучасні технології для боротьби з російськими засобами повітряного нападу. Одним із найперспективніших напрямків стали лазерні системи ППО, які вже проходять практичні випробування.

Українська компанія Celebra Tech заявила про завершення фінального етапу випробувань лазерного комплексу протиповітряної оборони "Тризуб". Нову систему вже інтегрували у мобільну причіпну платформу.

За інформацією розробників, "Тризуб" здатний ефективно знищувати FPV-дрони на відстані до 800 – 900 метрів. Розвідувальні безпілотники система може уражати на дистанції до 1,5 кілометра, виводячи з ладу оптику, електроніку та елементи корпусу.