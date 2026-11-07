Лишився лиш покручений метал: у ГУР показали, як "Примари" громлять логістику окупантів

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" протягом жовтня 2026 року системно руйнував логістичні засоби російських військ на фронті. Кожна така ціль знижує мобільність окупантів і їхню здатність воювати, пояснили в розвідці.

Кадри бойової роботи спецпризначенців оприлюднили в соцмережах Головного управління розвідки Міноборони України.

Втрати техніки окупантів

На кадрах видно закіптюжені й понівечені рештки техніки, розкидані по місцевості після влучних ударів. Це лише частина результатів роботи підрозділу, зазначили в ГУР.

Знищена російська техніка після влучних ударів: дивіться відео

За даними розвідки, під удар потрапили:

бронемашина "Тигр";

військова автомобільна техніка;

вантажні автомобілі забезпечення;

мобільні вогневі групи.

Кожна знищена або пошкоджена одиниця транспорту безпосередньо б'є по мобільності підрозділів загарбників. Порушення підвезення боєприпасів, провізії та пального значно обмежує здатність ворога вести активні бойові дії.

Українські військові продовжують щодня скорочувати матеріально-технічну базу противника. Раніше бійці підрозділу "СТРІКС" уразили склад пального та ворожу автотехніку на Південно-Слобожанському напрямку.