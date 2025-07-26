Відвертальний маневр росіян не спрацював: як воїни НГУ розбили дві штурмові групи на Харківщині

Окупанти активно діють у Харківській області. Противник намагається просунутися вглиб української території, здійснюючи атаки. В одній з таких групи росіян розгромили бійці бригади НГУ "Хартія".

Нещодавно ворог здійснив "жалюгідну" спробу штурму українських позицій. Противник намагався наблизитися до бойових порядків наших воїнів, але зазнав великих втрат. Про це розповів в етері Суспільного 26 липня начальник штабу батальйону розвідки 13-ї бригади НГУ "Хартія" на позивний "Вовк", передає 24 Канал.

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Як Росія провалила спробу штурму на Харківщині?

За словами "Вовка", противник під час атаки дуже любить застосовувати відвертальні маневри. Так, і цього разу окупанти запускали димові завіси по усьому району, звідки намагалися висунутися.

Спершу наші захисники знищили одну штурмову групу росіян на мотоциклах. Її ліквідували ще на рубежі висування. Іншу піхотну групу вже під час переміщення методично "підрізали". У підсумку жодна з груп не дійшла до українських бойових порядків.

Нацгвардієць також розповів, що окупанти часто застосовують артилерію. Однак сьогодні їм бракує якісних снарядів. Кількість боєприпасів у росіян обмежена порівняно з 2022 і 2023-ими роками, тому вони вимушені економити. Отримані снаряди з КНДР дуже неякісні. Через це FPV-камікадзе для них це зараз основний засіб.

Водночас з чисельністю особового складу у росіян усе інакше. Більшість загарбників пішли на війну заради грошей. Враховуючи високий рівень бідності у Росії, дефіциту людей у ворога немає.