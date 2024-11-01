Російські військові у Криму платять хабарі, щоб уникнути відправки в Курську область

Військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти, що базується в Севастополі, намагаються залишитися в Криму, сплачуючи хабарі за уникнення відправки в Курську область. Усе через великі втрати на фронті та низький моральний стан у частині.

Про це розповідає партизанських рух "Атеш", повідомляє 24 Канал. До того ж постійні втрати товаришів змушують їх залишатися в Криму за будь-яку ціну.

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Ріст втрат і скандали в командуванні

Партизани зазначають, що значна частина російських військових була відправлена до Курської області, і майже щодня звідти надходять повідомлення про загиблих.

Попри спроби командування замовчувати ці втрати, ситуацію неможливо приховати. Адже загибель товаришів серйозно впливає на моральний дух військових, що залишається надзвичайно низьким.

Через постійні відправки на передову та смертельні ризики, військовослужбовці шукають можливості уникнути нових розпоряджень. Як повідомляють у "Атеш", деякі командири бригади почали вимагати хабарі у підлеглих, обіцяючи "відтермінування" відправки на фронт. Ті, хто зумів відкупитися, залишаються в Криму і, щоб не викликати підозр, демонструють "активну діяльність" – займаються установкою маскувальних загороджень, пересувають техніку, а також готуються до можливих дій Сил Оборони України.

Російські військові на Кримському півострові / Фото від "Атеш"

Напруга у Севастополі зростає

Агенти руху "Атеш" повідомляють, що військові на базі серйозно побоюються "сюрпризів" від українських сил, які можуть надійти найближчим часом. Активна робота агентів руху допомагає підтримувати напругу серед військових та створює додатковий тиск на командування, яке й без того стикається з кадровими проблемами та низьким бойовим духом.

До слова, раніше агенти руху "Атеш" із 1440-го мотострілецького полку повідомляли, що окремі взводи відмовляються переходити у наступ на Запоріжжі.

А 27 жовтня рух спротиву підірвав міст у Бердянську між будівлею водоканалу та автомийкою по Східному проспекту.