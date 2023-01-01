Останній день року і життя: під Бахмутом ЗСУ завдали росіянам колосальних втрат

В останній день 2022 року на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення Збройних Сил України з окупантами. Наші воїни завдали ворогу колосальних втрат.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері національного телемарафону. За його словами, для ворога на Бахмутському напрямку зараз справжній конвеєр смерті.

Зверніть увагу У Росії закінчуються снаряди: як це вплине на бої біля Бахмута та ймовірний наступ з Білорусі

Які втрати ворога

Сергій Череватий розповів, що Збройні Сили на Бахмутському напрямку в останній день 2022 року ліквідували близько 170 окупантів і ще понад 200 загарбників зазнали поранень.

Вони вкотре не змогли прорвати нашу оборону, не змогли досягти жодних проміжних цілей,

– наголосив Череватий.

На думку речника Східного угруповання військ, росіянам на Бахмутському напрямку потрібна оперативна пауза, але дозволити її собі окупанти не можуть через міф, що нібито "Путін не відступає". Тому окупантам не залишається нічого, крім як продовжувати конвеєр смерті, постійно кидаючи на передову мобілізованих, завербованих в'язнів та різні ПВК.

Однак Череватий відзначив, що у Росії досі є мобілізаційний ресурс та радянське озброєння, яке дозволяє продовжувати подібну тактику. Та цю ситуацію може виправити надання Україні високоточних систем озброєння.

Статистика втрат росіян від початку вторгнення

Станом на 1 січня російська окупаційна армія зазнала колосальних втрат, зокрема наші воїни ліквідували та знищили:

близько 106 720 окупантів;

3 031 танк;

6 084 бойових броньованих машин;

2 021 артилерійську систему;

432 реактивні системи залпового вогню;

213 засобів ППО;

283 літаки;

269 гелікоптерів;

1 792 безпілотники;

732 крилаті ракети;

16 кораблів та катерів;

4 720 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

181 одиницю спеціальної техніки.

Зокрема, протягом 31 грудня та новорічної ночі українські воїни знищили: