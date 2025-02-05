Більше, ніж за два попередні роки: скільки ворожих артсистем ЗСУ знищили в 2024 році

У 2024 році Збройні Сили України уразили 13 тисяч артилерійських систем противника. Таким чином росіяни втратили початкове домінування в артилерії на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Скільки артсистем вдалося знищити українським воїнам

За словами Олександра Сирського, однією з пріоритетних задач оборонної операції є знищення ворожої артилерії.

Лише за 2024 рік було уражено 13 тисяч артилерійських систем противника. Це більше, ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення,

– написав головнокомандувач ЗСУ.

Загалом, як повідомив Сирський, втрати росіян в артилерійських системах вже складають майже 23 тисячі одиниць, також було знешкоджено 1269 реактивних систем залпового вогню окупантів.

Головком наголосив, що ефективна контрбатарейна робота української артилерії та масштабне застосування безпілотних підрозділів фактично звели нанівець початкове домінування артилерії росіян на полі бою.

До слова, темпи наступу ворожої російської армії на фронті залишаються високими. За словами британської розвідки, щоденні втрати окупаційного війська в лютому, як і раніше, ймовірно, перевищуватимуть 1000 осіб на день.