Втрати становлять до 80%: Росія почала інтенсивно застосувати "загони смертників"

Втрати в деяких загонах окупантів сягають 80 відсотків. Крім того, російські вояки втрачають довіру до командування.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр. За її словами наразі евакуація загиблих і поранених росіян обмежена або й не здійснюється взагалі.

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На Сході триває наступ ворога. Цілодобові атаки. Ситуація напружена. Але наші бійці не дають ворогу досягнути поставлених цілей та завдають дуже серйозних втрат,

– зазначила Ганна Маляр.

Зокрема, в деяких штурмових загонах ПВК "Вагнера" та підрозділах 2 АК, за даними заступниці, втрати становлять до 80% особового складу.

Довіра окупантів до керівництва мізерна

Маляр повідомила, що наразі евакуація загиблих і поранених ворогом обмежена або не здійснюється взагалі.

В результаті чого серед особового складу російських військ на тимчасово окупованій території України суттєво знизився рівень довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій.

Все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих "загонів смертників" – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових втрат,

– наголосила Маляр.

Росіян кидають на фронт непідготовленими

Крім того, вона повідомила, що наразі тільки один навчальний центр на території Ростовської області щотижнево відправляє близько 500 поспіхом навчених мобілізованих, більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби.

Відтак, потрапляючи до підрозділів, такі військовослужбовці, не бажаючи виконувати роль "загонів смертників", вдаються до навмисного пошкодження бойової техніки, переважно двигунів, яка, не здійснивши жодного пострілу, з повним боєкомплектом відправляється на ремонтні бази.

Актуальні втрати ворога