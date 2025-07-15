Мінуснули кількох окупантів та склад БП: десантники показали кадри знищення ворога на Донеччині

Воїни Десантно-штурмових військ продовжують ліквідовувати російських загарбників. Вони завдали їм суттєвих втрат як у техніці, так і в особовому складі на Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДШВ ЗСУ.

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Що відомо про знищення ворога на Донеччині?

Десантники показали знищення ворожих сил та техніки у Донецькій області.

Донбаська спека. Заробітчани з Росії отримали теплові удари та прилягли відпочити,

– підписали відео десантники.

На оприлюднених кадрах видно успішну результативну роботу української артилерії по техніці та особовому складу противника. Ударом знищено самохідну артилерійську установку (САУ), гаубицю, а також живу силу ворога.

На одному з кадрів зафіксовано, як горить російський склад боєприпасів після влучного вогневого ураження.

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До слова, у ніч проти 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили Луховіцкій авіаційний завод імені Вороніна, філіал АТ "РСК "МіГ".