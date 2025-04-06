У ЗСУ назвали втрати Росії загиблими у боях за Торецьк

Битва за місто Торецьк Донецької області триває дев'ятий місяць, втрати росіян на цій ділянці фронту перевищили 15 тисяч вбитими. Загальні втрати сягнули ще більших показників.

Про це заявив начальник відділення комунікації 100 ОМБр, капітан Сергій Хомінський. в етері "Українського радіо", передає 24 Канал. Бригада перебуває на відповідному напрямку із середини липня 2024 року.

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Скільки росіян ліквідували

За його словами, пропагандисти неодноразово заявляли про "звільнення" Торецька, було кілька спроб десь на околицях міста вивісити брудну триколірну ганчірку, але всі ці спроби зазнали невдачі. У боях за населений пункт росіяни втратили тисячі своїх солдатів, зараз там йдуть запеклі вуличні бої.

За цей час ворог зазнав без жодного перебільшення катастрофічних втрат у живій силі, кількість безповоротних втрат ворога перевищила 15 000 в Торецьку. Це ті окупанти, які були знищені. Якщо говорити про загальні втрати ворога на нашому напрямку за цей період, то це вже понад 50 000 особового складу,

– заявив Хомінський.

Капітан розповів, що під час вуличних боїв контакт може бути дуже близьким. Він пригадав, що бували ситуації, коли у будівлі українські та ворожі позиції розділяв лише коридор. Чоловік додав, що безпрецедентна битва за Торецьк можлива завдяки героїзму українських воїнів.

"Але, найперше, це піхота. Те, що робить зараз наша піхота в Торецьку, можливо, світова воєнна історія прецедентів не мала. Щоб ви розуміли, часто змінювати особовий склад на позиціях у Торецьку немає можливості. Бо заїзд на позиції, виїзд із позиції – це смертельна небезпека", – додав він.

До слова, за даними DeepState, нещодавно росіяни мали успіх на Торецькому напрямку, вони просунулися у самому місті. Окупанти застосовують різні тактики для обходу українських військ. Зокрема, вони використовують підземні тунелі, щоб пройти до українських позицій.