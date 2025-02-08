Третя штурмова розгромила "елітну" танкову колону росіян на Харківщині
- Третя окрема штурмова бригада України розгромила російську танкову колону в районі Першотравневого на Харківщині.
- Російські сили втратили 10 одиниць ворожої бронетехніки, мають 10 загиблих та 30 поранених у результаті невдалого штурму.
Українські захисники щодня завдають ворогові колосальних втрат. Так, спроба танкового прориву на Харківщині завершилася для окупантів повним фіаско.
Влучним ударом з HIMARS українські воїни відправили до пекла увесь командний склад ворожої 35-ої бригади, яка базувалася в окупованому Селидовому на Донеччині. Хороші новини прийшли і з Харківщини. Там бійці Третьої окремої штурмової бригади розгромили ворожу танкову колону, передає 24 Канал.
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Росіяни отримали потужного ляща
Військові розповіли, що у районі Першотравневого 4 танкова дивізія, так звана "елітна" Кантемирівська, 1 танкової армії Росії спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП за участю багі.
Перші 2 БМП противник втратив ще на переправі. Техніка просто пішла на дно, потрапивши під удари артилерії. Опісля по колоні, що рухалася, потужно працювали FPV-дрони. Російська піхота була вимушена повтікати з машин. Втім, це її не врятувало. Окупантів добили скидами та артою.
Закінчився епічний штурм росіян знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати "потопельників".
У результаті невдалої атаки загарбники втратили 10 одиниць ворожої бронетехніки. Крім того, вони мають 10 загиблих і 30 поранених.
Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький прокоментував розгром ворога: "Дивимося, як перша танкова армія рф впевнено перетворюється на першу кінну. Й очікуємо нові накати на конях і віслюках".
Нагадаємо, що російські військові використовують віслюків та коней для доставки вантажів на передову. У держдумі заявили, що це "нормальна практика".