Третя штурмова розгромила "елітну" танкову колону росіян на Харківщині

Українські захисники щодня завдають ворогові колосальних втрат. Так, спроба танкового прориву на Харківщині завершилася для окупантів повним фіаско.

Влучним ударом з HIMARS українські воїни відправили до пекла увесь командний склад ворожої 35-ої бригади, яка базувалася в окупованому Селидовому на Донеччині. Хороші новини прийшли і з Харківщини. Там бійці Третьої окремої штурмової бригади розгромили ворожу танкову колону, передає 24 Канал.

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Росіяни отримали потужного ляща

Військові розповіли, що у районі Першотравневого 4 танкова дивізія, так звана "елітна" Кантемирівська, 1 танкової армії Росії спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП за участю багі.

Перші 2 БМП противник втратив ще на переправі. Техніка просто пішла на дно, потрапивши під удари артилерії. Опісля по колоні, що рухалася, потужно працювали FPV-дрони. Російська піхота була вимушена повтікати з машин. Втім, це її не врятувало. Окупантів добили скидами та артою.

Закінчився епічний штурм росіян знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати "потопельників".

У результаті невдалої атаки загарбники втратили 10 одиниць ворожої бронетехніки. Крім того, вони мають 10 загиблих і 30 поранених.

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький прокоментував розгром ворога: "Дивимося, як перша танкова армія рф впевнено перетворюється на першу кінну. Й очікуємо нові накати на конях і віслюках".

Нагадаємо, що російські військові використовують віслюків та коней для доставки вантажів на передову. У держдумі заявили, що це "нормальна практика".