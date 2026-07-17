Середня тривалість життя російського новобранця не перевищує години, – ЦРУ

Росія продовжує використовувати своїх військових для масових штурмів, незважаючи на великі втрати. Директор ЦРУ Джон Реткліфф шокував статистикою російської смертності на фронті.

Україна завдає окупантам все більших втрат. Про це пише Sky News.

Що сказали в ЦРУ?

Реткліфф взяв участь в оборонному саміті в Пенсильванії. Під час виступу він поділився інформацією щодо умов, в яких перебувають росіяни на фронті.

Глава ЦРУ зазначив, що їхні дані збігаються з українськими звітами з відкритих джерел.

Таким чином, середня тривалість життя російського новобранця, який зараз прибуває на поле бою в Україні, оцінюється від 20 до 30 хвилин,

– заявив Реткліфф.

За його словами, особливо небезпечними для росіян є бойові безпілотники ЗСУ, оснащені штучним інтелектом. Глава ЦРУ зазначив, що БпЛА стали причиною, чому Кремль вже чотири з половиною роки застряг у війні.

Що відомо про втрати росіян?

Зранку 17 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу окупанти втратили 1 370 своїх військових. Також українським оборонцям вдалось знищити 4 танки, 65 артилерійських систем та гелікоптер.

Всього ж з 2022 року Росія втратила понад 1,4 мільйона солдатів вбитими та важко пораненими.