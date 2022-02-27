Втрати росіян за чотири дні війни проти України – 4500 осіб

Росія проводжує нести втрати після ганебного нападу на Україну. Станом на 18:00 неділі, 27 лютого, українська армія вже знищила 4500 російських військових.

У Генштабі попередили, що втрата 4500 осіб – це лише попередні дані. Адже точна кількість поки невідома – підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Окрім особового складу, українська армія знищує і ворожу техніку. Знищено та пошкоджено:

літаків – 27 одиниць (уточнюється),

гелікоптерів – 26,

танків ‒ близько 150,

ББМ ‒ понад 700,

гармат – близько 50,

ЗРК БУК – 1,

РСЗВ БМ-21 Град – 4

цистерн – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2,

кораблі, катери – 2

"Буде ще", – пообіцяли в Генштабі ЗСУ.