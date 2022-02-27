Втрати росіян за чотири дні війни проти України – 4500 осіб
27 лютого 2022 , 21:49Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія проводжує нести втрати після ганебного нападу на Україну. Станом на 18:00 неділі, 27 лютого, українська армія вже знищила 4500 російських військових.
У Генштабі попередили, що втрата 4500 осіб – це лише попередні дані. Адже точна кількість поки невідома – підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Окрім особового складу, українська армія знищує і ворожу техніку. Знищено та пошкоджено:
- літаків – 27 одиниць (уточнюється),
- гелікоптерів – 26,
- танків ‒ близько 150,
- ББМ ‒ понад 700,
- гармат – близько 50,
- ЗРК БУК – 1,
- РСЗВ БМ-21 Град – 4
- цистерн – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2,
- кораблі, катери – 2
"Буде ще", – пообіцяли в Генштабі ЗСУ.