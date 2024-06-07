Путін випадково назвав втрати Росії у війні: в ISW вважають, що диктатор міг сказати правду

Втрати росіян у війні в Україні продовжують невпинно зростати. За оцінками Генштабу, йдеться про понад 516 тисяч вбитих та поранених окупантів. Володимир Путін раптово підтвердив дані Києва.

В Інституті вивчення війни вважають, що під час пресконференції на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму 5 червня, російський диктатор міг вчинити нехарактерну для себе річ – сказати правду. Щоправда, зазначають аналітики, зробив це Путін, вочевидь, випадково.

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Скільки окупантів гине щомісяця

Так, Путін ненавмисно проговорився, що російські сили щомісяця можуть зазнавати в Україні втрат у 20 тисяч. Саме приблизно таку кількість, за словами української сторони, Росія кожного місяця мобілізує на війну.

Диктатор несвідомо припустив, що приблизно 5 тисяч російських військовослужбовців гине в боях в Україні щомісяця, відповідно 15 тисяч зазнають поранень.

В ISW не можуть підтвердити, що названий випадково Путіним рівень втрат є достовірним. Однак експерти вказують на збіг вказаної ним цифри зі звітами України.

Так, командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк 2 травня сказав, що окупанти щомісяця втрачають від 25 до 30 тисяч осіб убитими і пораненими.

Представник ГУР Вадим Скібіцький 15 січня 2024 року повідомляв, що Росія набирає близько 30 тисяч особового складу на місяць. Таку ж цифру подавав очільник московського Центру аналізу стратегій і технологій і член цивільної консультативної ради при міноборони країни – агресорки Руслан Пухов

У Кремлі стурбовані зниженням рівня набору до війська напередодні очікуваного літнього наступу окупантів. Наразі невідомо, зазначають в ISW, чи вдалося міноборони Росії зберегти рівень набору у близько 30 000 осіб, як це було у січні та квітні.

Створений стійкий апарат формування сил допоміг росіянам швидко відновити втрати вздовж лінії фронту та підтримувати загальний темп наступу в Україні, але це встановило граничну межу для інтенсифікації наступальних дій на окремих напрямах.

Незначна кількість новостворених сил дозволила окупантам створити резерви. На початку травня 2024 року Павлюк заявив, що Москва має намір сформувати ще близько 100 тисяч особового складу для наступу у червні та липні та ще 300 тисяч особового складу до кінця 2024 року.

В Інституті вивчення війни прогнозують, що країна – агресорка, ймовірно, не зможе мобілізувати бажану кількість людей навіть за умови утримання найнижчого зафіксованого рівня втрат.

Експерти надалі оцінюють російські резерви як погано оснащені та непідготовлені. Вони навряд чи готові проводити широкомасшабні наступи.