"Рейнджери" влаштувати засідку на росіян на одному з напрямків і повністю знищили ворожу групу
Оператори 4 полку "Рейнджер" ССО ЗСУ влаштувати успішну засідку на вояк російської армії на одному з напрямків фронту. Відомо, що вдалося знищити групу окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сил спеціальних операцій ЗСУ.
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"Рейнджери" знищили групу окупантів
В Силах спеціальних операцій розповіли, що російський бойовий гольф-кар з 6 піхотинцями Росії рухався вздовж лісосмуги, коли потрапив під злагоджене вогневе ураження.
В результаті стрілецького бою та атаки дрону-камікадзе, нашим бійцям вдалося повністю знищити ворожу групу,
– ідеться в повідомленні.
Після виконання бойового завдання наша група відійшла без втрат, додали там.
"Рейнджери" влаштували засідку на окупантів: дивіться відео