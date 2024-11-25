"Рейнджери" влаштувати засідку на росіян на одному з напрямків і повністю знищили ворожу групу

Оператори 4 полку "Рейнджер" ССО ЗСУ влаштувати успішну засідку на вояк російської армії на одному з напрямків фронту. Відомо, що вдалося знищити групу окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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"Рейнджери" знищили групу окупантів

В Силах спеціальних операцій розповіли, що російський бойовий гольф-кар з 6 піхотинцями Росії рухався вздовж лісосмуги, коли потрапив під злагоджене вогневе ураження.

В результаті стрілецького бою та атаки дрону-камікадзе, нашим бійцям вдалося повністю знищити ворожу групу,

– ідеться в повідомленні.

Після виконання бойового завдання наша група відійшла без втрат, додали там.

"Рейнджери" влаштували засідку на окупантів: дивіться відео