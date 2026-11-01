Понад 2 тисячі солдатів і важлива ворожа техніка: які втрати Росії на 1 листопада

Попри всі спроби налагодити дипломатичні зв'язки між країнами, росіяни намагаються просуватися на фронті. Сили оборони, при цьому, дають гідну відсіч окупантам.

Про нову партію ліквідованих окупантів та їхньої техніки повідомили в Генштабі.

Які втрати ворога?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 1 листопада 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 590 270 (+2 100) осіб;

танків – 12 451 (+1);

бойових броньованих машин – 25 622 (+2);

артилерійських систем – 51 755 (+18);

РСЗВ – 2 249 (+2);

засобів ППО – 1 750 (+0);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 605 (+9);

наземних робототехнічних комплексів – 3 054 (+9);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн –168 739 (+259);

спеціальної техніки – 4 861 (+1);

крилатих ракет – 5 140 (+0).



Втрати Росії / Генштаб

До слова, у складі окупаційної армії чимало іноземців. Російські війська залучають до піхотних штурмів найманців з Африки та Азії. Перед відправленням на фронт у них забирають документи й телефони, а самих іноземців примусово кидають у бій.