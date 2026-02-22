ЗСУ розтрощили 2000 одиниць техніки та ліквідували 890 окупантів: втрати ворога на 22 лютого
- З початку агресії проти України, Росія втратила близько 1 259 780 особового складу, 11 694 танків, та 24 069 бойових броньованих машин.
- За останню добу ЗСУ знищили 890 російських військових, 9 танків, та 6 бойових броньованих машин.
Російське командування не демонструє намірів згортати наступальні дії. Водночас армія Росії продовжує зазнавати непропорційно великих втрат на фронті.
Про кількість ліквідованих росіян за останню добу повідомляє Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Сили оборони "мінуснули" сторожові кораблі в окупованому Криму: яких ще втрат зазнали росіяни
Скільки втратила Росія станом на 22 лютого?
З початку збройної агресії проти України у 2022 році російська армія втратила:
- особового складу – близько 1 259 780 (+890);
- танків – 11 694 (+9);
- бойових броньованих машин – 24 069 (+6);
- артилерійських систем – 37 470 (+41);
- РСЗВ – 1 652 (+1);
- засобів ППО – 1 303 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 142 113 (+1 705);
- крилатих ракет – 4 314 (+0);
- кораблів/катерів – 29 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 79 500 (+205);
- спеціальної техніки – 4 073 (+0).
Втрати у ворога на 22 лютого 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Цікаво! За чотири роки повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1,2 мільйона своїх солдатів. Ця кількість значно більша, ніж втрати американської армії під час Другої світової війни.
Сили оборони завдають противнику відчутних втрат: що відомо?
У ніч на 21 лютого Сили оборони завдали нищівних ударів по російських об'єктах на тимчасово окупованій території Криму та Запорізькій області. Зокрема українцям вдалось уразити два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник", два літаки Бе-12 та РСЗВ "Торнадо-С".
За словами співвласника і головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана, нещодавно саме українські ракети "Фламінго" уразили Воткінський завод в Удмуртії. Відомо, що саме на цьому підприємстві виробляють ракети до "Іскандер-М", а також балістичні ракети "Орешник", міжконтинентальні до комплексів РС-24 "Ярс".
21 лютого після атаки декількох дронів спалахнуло 5 резервуарів на АТ "Нефтегорський газопереробний завод". Він розташований у Самарській області Росії. Знімки супутника NASA показують потужні теплові сигнатури, які свідчать про масштабне полум'я на території підприємства.