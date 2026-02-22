ЗСУ розтрощили 2000 одиниць техніки та ліквідували 890 окупантів: втрати ворога на 22 лютого

Російське командування не демонструє намірів згортати наступальні дії. Водночас армія Росії продовжує зазнавати непропорційно великих втрат на фронті.

Про кількість ліквідованих росіян за останню добу повідомляє Генштаб ЗСУ.

Скільки втратила Росія станом на 22 лютого?

З початку збройної агресії проти України у 2022 році російська армія втратила:

особового складу – близько 1 259 780 (+890);

танків – 11 694 (+9);

бойових броньованих машин – 24 069 (+6);

артилерійських систем – 37 470 (+41);

РСЗВ – 1 652 (+1);

засобів ППО – 1 303 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 348 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 142 113 (+1 705);

крилатих ракет – 4 314 (+0);

кораблів/катерів – 29 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 79 500 (+205);

спеціальної техніки – 4 073 (+0).



Втрати у ворога на 22 лютого 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Цікаво! За чотири роки повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1,2 мільйона своїх солдатів. Ця кількість значно більша, ніж втрати американської армії під час Другої світової війни.

Сили оборони завдають противнику відчутних втрат: що відомо?