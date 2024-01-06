Засобів швидкого відновлення немає, – військовий оглядач про важливість знищення ЗРК "Бук"

На Донецькому напрямку Сили оборони вразили одразу 3 російські зенітно-ракетні комплекси "Бук". Втрата таких засобів позначиться на потужностях окупантів, адже їхнє відновлення чи заміна потребуватиме часу.

Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що у Росії стає дедалі менше зброї малого та середнього радіуса дії. Виробництво нових зразків потребує часу.

"Засобів, щоб швидко відновити "Бук" немає взагалі", – наголосив Коваленко.

Дивіться також У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті

Наскільки важливе знищення ЗРК "Бук"

Відновлення засобів протиповітряної оборони досить тривале. Якщо говорити про створення сучасної техніки такої, як ЗРК "Панцирь-С1", або ЗРК "Тор-М2", то для цього знадобиться ще більше часу.

Радянські зразки того ж "Бук" чи інших зенітних ракетно-гарматних комплексів також можна знімати з консервації, але треба пам'ятати важливий момент. Навіть розконсервування та відновлення до боєздатного стану триває приблизно пів року.

Наприклад, ЗРГК "Тунгуска" передали для одного з російських протиповітряних підрозділів. Перед тим їх відновлювали пів року, але коли передали, то з шести – 4 повноцінно не працювали,

– розповів Олександр Коваленко.

Росіяни не можуть довести до боєготовності навіть те, що вже було створене. Відтак важко говорити про можливість окупантів відновлювати серйозні зразки протиповітряної оборони, які до того ж були знищені.

Щобільше, окрім ремонту знадобиться час на перевезення цих засобів безпосередньо у зону бойових дій. Вони змушені транспортувати цю номенклатуру з Росії на фронт, тим самим зменшуючи ефективність ППО у самій країні, у своїй тиловій зоні,

– підкреслив Коваленко.

Окупанти щодня зазнають шалених втрат