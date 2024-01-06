Засобів швидкого відновлення немає, – військовий оглядач про важливість знищення ЗРК "Бук"
На Донецькому напрямку Сили оборони вразили одразу 3 російські зенітно-ракетні комплекси "Бук". Втрата таких засобів позначиться на потужностях окупантів, адже їхнє відновлення чи заміна потребуватиме часу.
Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що у Росії стає дедалі менше зброї малого та середнього радіуса дії. Виробництво нових зразків потребує часу.
"Засобів, щоб швидко відновити "Бук" немає взагалі", – наголосив Коваленко.
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Наскільки важливе знищення ЗРК "Бук"
Відновлення засобів протиповітряної оборони досить тривале. Якщо говорити про створення сучасної техніки такої, як ЗРК "Панцирь-С1", або ЗРК "Тор-М2", то для цього знадобиться ще більше часу.
Радянські зразки того ж "Бук" чи інших зенітних ракетно-гарматних комплексів також можна знімати з консервації, але треба пам'ятати важливий момент. Навіть розконсервування та відновлення до боєздатного стану триває приблизно пів року.
Наприклад, ЗРГК "Тунгуска" передали для одного з російських протиповітряних підрозділів. Перед тим їх відновлювали пів року, але коли передали, то з шести – 4 повноцінно не працювали,
– розповів Олександр Коваленко.
Росіяни не можуть довести до боєготовності навіть те, що вже було створене. Відтак важко говорити про можливість окупантів відновлювати серйозні зразки протиповітряної оборони, які до того ж були знищені.
Щобільше, окрім ремонту знадобиться час на перевезення цих засобів безпосередньо у зону бойових дій. Вони змушені транспортувати цю номенклатуру з Росії на фронт, тим самим зменшуючи ефективність ППО у самій країні, у своїй тиловій зоні,
– підкреслив Коваленко.
Окупанти щодня зазнають шалених втрат
- Лише за один тиждень на Донецькому напрямку російські загарбники втратили 3 зенітні ракетні комплекси "Бук", а також 2 станції виявлення та цілевказання 9С36. Українські воїни оприлюднили кадри потужної роботи. У ССО додали, що один ЗРК знищений повністю, ще 2 виведені з ладу та не підлягають відновленню.
- Суттєвих втрат армія окупантів зазнала й на Херсонщині. Там ліквідували контрбатарейну радіолокаційну станцію "Ястреб-АВ". Її приблизна вартість 250 мільйонів доларів. У Силах оборони повідомили, що цей засіб з'явився на озброєнні росіян саме у день його знищення. Відтак українські захисники часу не втрачали.
- У виданні Forbes підрахували, що за 10 тижнів боїв за Авдіївку російські окупанти втратили щонайменше 143 танки. Але навіть це не допомогло їм просунутися у місті та досягти успіхів. Оглядачі вже назвали наступ на Авдіївку – пасткою для росіян. Щомісяця вони втрачають там по 60 танків, що суттєво виснажує арсенал ворога.