Ми вистояли у "битві за зиму": Сирський про успіхи ЗСУ у цифрах

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що за зиму росіяни втратили 92 850 військових. Він зауважив, що за ці три місяці ЗСУ знищили більше російських солдат, ніж ворог залучив до своїх лав.

У лютому 2026 року Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник. Про це повідомив Олександр Сирський. Дивіться також Планів у них було чимало: Сирський розповів, як ЗСУ змогли зірвати наступ росіян Яких втрат зазнали окупанти за зиму? За словами Сирського, російська армія щодня втрачала близько 1031 особи протягом усієї зими 2025 – 2026 років. За цей період противник втратив: 322 танки;

430 бойових броньованих машин;

2 967 артисистем та 110 РСЗВ;

55 засобів ППО;

п’ять літаків та один гелікоптер;

65 269 БпЛА;

по одному кораблю й підводному човну;

11 927 одиниць автомобільної техніки та 65 – спецтехніки. Сирський додав, що українські військові ведуть активні та результативні дії на Олександрівському й Гуляйпільському напрямках, а також посилюють контроль над Куп’янськом, знищуючи ворожі диверсійні групи. Що зараз відбувається на фронті? Весняні погодні умови ускладнили просування на фронті, але ЗСУ мають засоби нічного виявлення ворога. Росіянам стало значно важче воювати через відключення Starlink.

Військові 13-ї бригади НГУ "Хартія" обороняють північ Харківщини під щоденними обстрілами. Окупанти навіть намагалися отруїти українських захисників газами.

Росіяни змінили тактику через брак якісних боєприпасів, зосереджуючи увагу на штурмах малими групами. Начальник ОВГП 115 бригади Олег "Мартин" пояснив 24 Каналу, що акцент ворога змістився на безпілотні системи та точкові удари.