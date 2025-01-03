"Подарунок" на Новий рік: у мережі показали удар по розташуванню військ Росії на Донеччині

У новий рік окупанти на Донецькому напрямку увійшли під "феєрверки", організовані українськими захисниками. У мережі шириться відео неймовірно яскравої "бавовни".

У 2024 році Росія зазнала рекордних втрат. У війні в Україні загинули і отримали поранення понад 420 тисяч загарбників. У перші дні нового року Сили оборони взялися активно працювати над збільшення цієї цифри, передає 24 Канал.

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Приліт по росіянах на Донеччині

Так, у мережі з'явилося відео сильного вибуху і пожежі. Цей потужний удар заявлений, як приліт по місцю розташування окупаційного війська на Донеччині.

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Ще на одному відео голос за кадром, який, ймовірно, належить окупантові, скаржиться на втрати. "1 січня сьогодні. Х*хли влучили нам у хату. Згоріло все: речі, броня... Взагалі все", – розповідає загарбник.

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На іншому відео він визнає, що вціліти вдалося лише "підвалу".

До слова, нещодавно Сили оборони України завдали удару по 810-й бригаді росіян у Курській області, ймовірно, використовуючи ракети М30/М31 з HIMARS.