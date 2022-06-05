Вже 31 150 мертвих окупантів і тисячі зруйнованої техніки: втрати ворога станом на 5 червня

Станом на 102-ий день повномасштабної війни українські воїни ліквідували вже близько 31 150 окупантів. Також російські загарбники втратили чимало техніки.

За даними Генштабу ЗСУ, лише за минулу добу, 4 червня, вдалося ліквідувати 100 окупантів. Однак зазначають, що кількість орієнтовна, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

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Статистика втрат ворога станом на 102-й день війни

Станом на 5 червня українські воїни ліквідували та знищили:

особового складу – близько 31 150 (+100) осіб;

танків – 1 381 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 392 (+13) одиниць,

артилерійських систем – 686 (+6) одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць,

засобів протиповітряної оборони – 95 одиниць,

літаків – 210 одиниць,

гелікоптерів – 175 одиниць,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 548 (+8) одиниць,

крилатих ракет – 122 одиниці,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 360 (+23) одиниць,

спеціальної техніки – 53 (+1) одиниця.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. За актуальними даними Генерального штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку, для доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, ворог перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

ЗСУ успішно стримують російські атаки

Фахівці Інституту вивчення війни заявили, що українські війська успішно гальмують російських загарбників на Луганщині. Наші бійці вже декілька днів відбивають наступи Росії на Сєвєродонецьк.

За даними експертів з ISW, українські воїни здійснюють успішні контратаки у Сєвєродонецьку та вдало обороняють західний берег Сіверського Дінця. Водночас ще 3 червня українські захисники відбивали наступи Росії на Сєвєродонецьк і активно перешкоджали просуванню Росії на Лисичанськ з південного заходу.

Росія не захопить Луганську область

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай 3 червня не погодився з прогнозом Міноборони Великої Британії про те, що російські війська захоплять решту 10% області протягом наступних двох тижнів, стверджуючи, що українські сили мають достатньо підкріплень та техніки для подальших контратак і захисту своїх позицій.

Гайдай зазначив, що російські війська помилково вірять у власні успіхи, дозволяючи українським захисникам завдати значних втрат нічого не підозрюючим кадировським підрозділам.

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