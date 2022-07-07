ЗСУ успішно ліквідували вже 36 650 окупантів від початку вторгнення: свіжі втрати ворога

Українські захисники продовжують ефективно ліквідовувати загарбників. Станом на 7 липня ЗСУ відправили в пекло понад 36 тисяч російських солдатів.

Лише за останню добу наші бійці знищили 150 ворогів. Про це свідчать актуальні дані Генштабу ЗСУ.

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Втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення

особового складу – приблизно 36 650 (+150) осіб;

танків – 1 602 (+2) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 797 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 815 (+3) одиниць;

РСЗВ – 247 одиниць;

засобів ППО – 107 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3) одиниць;

крилатих ракет – 155 (+2) одиниць;

кораблів чи катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2665 (+17) одиниць;

спеціальної техніки – 66 (+1) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Додамо, що війська окупантів продовжують наступати, аби захопити якомога більше українських міст. Найважчою ситуація залишається на Донбасі.

Головне про ситуацію на Донбасі

Росіяни намагаються вести штурмові дії на Слов'янському напрямку. Загарбники обстрілюють мирні населені пункти з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окупанти не полишають спроб встановити повний контроль над Луганською областю. Для цього вони переміщують підрозділи.

Загарбники обстрілюють мирні населені пункти з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окупанти не полишають спроб встановити повний контроль над Луганською областю. Для цього вони переміщують підрозділи. На Краматорському напрямку загарбники також продовжують обстріл населених пунктів зі ствольної та реактивної артилерії. Схожою є ситуація і на Бахмутському напрямку.

загарбники також продовжують обстріл населених пунктів зі ствольної та реактивної артилерії. Схожою є ситуація і на Бахмутському напрямку. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілюють позиції наших захисників і захисниць з метою сковування Сил оборони.

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