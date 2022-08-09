Лави "двохсотих" поповнили ще 300 окупантів: свіжі втрати ворога станом на 9 серпня

Українські захисники та захисниці продовжують давати героїчну відсіч ворогу та боронити нашу землю. Статистику російських втрат поповнили ще 300 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення наші військові ліквідували вже 43 640 окупантів. Крім того, ворог зазнає серйозних втрат і в техніці.

Важливо Ворог засипає вогнем наших захисників та хоче наступати: карта бойових дій станом на 9 серпня

Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабної війни станом на 9 серпня російські окупаційні війська втратили:

особового складу – майже 42640 (+300) осіб ліквідовано,

танків – 1817 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 4076 (+6) одиниць,

артилерійських систем – 964 (+4) одиниці,

РСЗВ – 261 одиниця,

засоби ППО – 133 (+1) одиниць,

літаків – 223 одиниці,

гелікоптерів – 193 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3) одиниць,

крилаті ракети – 185 (+3) одиниць,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2998 (+5) одиниць,

спеціальна техніка – 87 (+1) одиниць,

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Додамо, що саме на Донецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог проводить наступ. Окупанти намагаються артилерійським вогнем витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів.

Яка ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку противник обстрілював з артилерії райони Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини.

противник обстрілював з артилерії райони Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини. На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам'янського, Закітного та Івано-Дар'ївки.

противник здійснював обстріли біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам'янського, Закітного та Івано-Дар'ївки. На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожий вогонь артилерії у бік Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та Вершини. Біля останнього, а також Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки і Спірного противник залучив авіацію.

зафіксовано ворожий вогонь артилерії у бік Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та Вершини. Біля останнього, а також Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки і Спірного противник залучив авіацію. На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки і Сухої Балки. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, Новоселівка, Авдіївка. Ворог вів наступальні бої неподалік Красногорівки та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.

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