Знову серйозні втрати у живій силі та техніці: втрати Росії на 1 липня

Російська армія продовжує втрачати своїх солдатів та техніку у своїй агресивній війні проти України. За минулу добу Сили оборони ліквідували поняд 1210 окупантів.

Загалом із початку повномасштабної війни чисельність армії країни-терористки зменшилася вже приблизно на 1 404 760 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росія палає, Москва у вогні: британський журналіст відповів, як це впливає на населення

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 1 липня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 404 760 (+1 210) осіб;

танків – 12 069 (+2);

бойових броньованих машин – 24 856 (+5);

артилерійських систем – 45 111 (+71);

РСЗВ – 1 903 (+2);

засоби ППО – 1 459 (+4);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 782 (+5);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 383 067 (+1 891);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 114 499 (+395);

спеціальної техніки – 4 369 (+1).



Втрати росіян станом на 1 липня / інфографіка Генштабу

Що відомо про попередні втрати Росії?

За минулу добу, 30 червня, росіяни втратили 1350 осіб. Також ЗСУ вдалось знищити систему ППО та танк.

Також у вівторок, 30 червня, українські дрони атакували Московську область Росії. Там під прицілом опинився центр космічного зв'язку "Дубна". БпЛА вже вдруге досягли цього об'єкту.