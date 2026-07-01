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24 Канал Новини України Знову серйозні втрати у живій силі та техніці: втрати Росії на 1 липня
1 липня, 06:49
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Знову серйозні втрати у живій силі та техніці: втрати Росії на 1 липня

Данило Жоров

Російська армія продовжує втрачати своїх солдатів та техніку у своїй агресивній війні проти України. За минулу добу Сили оборони ліквідували поняд 1210 окупантів.

Загалом із початку повномасштабної війни чисельність армії країни-терористки зменшилася вже приблизно на 1 404 760 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

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Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 1 липня 2026 року Росія втратила: 

  • особового складу – близько 1 404 760 (+1 210) осіб;
  • танків – 12 069 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 856 (+5);
  • артилерійських систем – 45 111 (+71);
  • РСЗВ – 1 903 (+2);
  • засоби ППО – 1 459 (+4);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 782 (+5);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 383 067 (+1 891);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 114 499 (+395);
  • спеціальної техніки – 4 369 (+1).


Втрати росіян станом на 1 липня / інфографіка Генштабу

Що відомо про попередні втрати Росії?

За минулу добу, 30 червня, росіяни втратили 1350 осіб. Також ЗСУ вдалось знищити систему ППО та танк. 

Також у вівторок, 30 червня, українські дрони атакували Московську область Росії. Там під прицілом опинився центр космічного зв'язку "Дубна". БпЛА вже вдруге досягли цього об'єкту. 

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