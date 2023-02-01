Ще майже 1000 окупантів відправили на той світ: втрати ворога станом на 1 лютого

Генштаб ЗСУ зранку 1 лютого оновив втрати Росії станом на 343 війни. Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 128 420 бійців.

Тільки за минулу добу Сили оборони України знищили ще 920 загарбників. Втім, ці дані не остаточні, оскільки Генштаб постійно уточнює інформацію.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3209;

бойових броньованих машин – 6382;

артилерійських систем – 2207;

РСЗВ – 458;

засобів ППО – 221;

літаків – 293;

гелікоптерів – 284;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951;

крилатих ракет – 796;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5061;

спеціальної техніки – 200.



Актуальні втрати ворога станом на 1 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Якщо говорити про втрати за минулу добу, то нашим захисникам і захисницям вдалося не лише знищити 920 окупантів. Також на брухт перетворили 8 танків, 4 бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 4 РСЗВ, а також 13 автомобілів і автоцистерн ворога.

Ворог зазнає втрат, але лізе у наступ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. У відомстві зауважили, що російські загарбники продовжують наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках. І їх не зупиняють шалені втрати, яких вони зазнають. Відомо також про безрезультатні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Також наші підрозділи Сил оборони відбили низку атак поблизу населених пунктів на Донеччині. Мовиться про Ямполівку, Спірне, Роздолівку, Благодатне, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, а також Парасковіївку.

Зауважимо, що у районі Новоіванівки на Луганщині окупанти розгорнули військовий госпіталь. У ньому на лікуванні перебуває близько 100 російських загарбників.

У традиційній для росіян манері, ступінь важкості поранень занижують. Але і це ще не все. Ніхто нічого не фіксує у медичних документах. Бійців як-небудь залатують та женуть назад на фронт.