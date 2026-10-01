Місяць закінчився грандіозною кількістю загиблих вояків Росії: втрати ворога на 1 жовтня

Російська армія зазнала нових значних втрат на фронті – за минулу добу Сили оборони ліквідували ще майже 2 тисячі окупантів. Загальна кількість втрат особового складу Росії від початку повномасштабного вторгнення вже перевищила 1,5 мільйона.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Що відомо про втрати ворога?

З початку повномасштабного вторгнення до 30 вересня 2026 року втрати країни-терористки складають:

особового складу – близько 1 535 870 (+1 900) осіб;

танків – 12 388 (+0);

бойових броньованих машин – 25 464 (+1);

артилерійських систем – 50 555 (+36);

РСЗВ – 2 174 (+3);

засобів ППО – 1 683 (+1);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 541 383 (+1 288);

наземних робототехнічних комплексів – 2 803 (+14);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 155 887 (+524);

спеціальної техніки – 4 774 (+4);

крилатих ракет – 5 126 (+5).

Втрати Росії 1 жовтня / Інфографіка Генштабу

Тим часом Путін назвав "праведною" боротьбу росіян, зокрема жителів Донбасу та Новоросії, за "свободу і справедливість". Російський народ нібито "не запугати і не зламати", а депутати Держдуми, які є ветеранами так званої "СВО", начебто довели свою "безумовну відданість Батьківщині".

Путін висловив упевненість, що Росія зможе "на багато поколінь уперед" забезпечити гарантії власної безпеки та суверенітету. Крім того, він закликав надати новий імпульс інвестиційному циклу та повністю виконати соціальні зобов'язання держави.