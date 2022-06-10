Купа техніки та майже 32 тисячі ліквідованих окупантів: свіжі втрати ворога
10 червня 2022 , 08:38Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія продовжує зазнавати в Україні колосальних втрат. Лише за минулу добу наші відважні воїни ліквідували 200 окупантів.
Станом на ранок 10 червня на війні проти України загинули вже 31 900 російських військових. Крім того, ворожа армія втратила величезну кількість техніки.
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Втрати ворога станом на 10 червня
- танків – 1409 одиниць,
- бойових броньованих машин – 3450 одиниць,
- артилерійських систем – 712 одиниць,
- РСЗВ – 222 одиниці,
- засобів ППО – 97 одиниць,
- літаків – 212 одиниць,
- гелікоптерів – 178 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 одиниці,
- крилатих ракет – 125 одиниць,
- кораблів /катерів – 13 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 одиниць,
- спеціальної техніки – 54 одиниці.