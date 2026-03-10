Мінус 950 окупантів та тисячі одиниць техніки: які втрати росіян на 10 березня
- Втрати особового складу Росії становлять близько 1 274 990 осіб, з яких 950 за останню добу.
- Українські сили знищили 13 танків, 7 бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи та 2 169 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Українські військові продовжують щоденно захищати українські кордони та знищувати російських окупантів. Попри це, Росія не зупиняє наступальні дії та прагне захопити більше територій.
Про актуальні втрати ворога інформує Генштаб.
Дивіться також Від початку року Україна вдарила по 3 великих заводах, 2 арсеналах та ключовому полігоні Росії
Які втрати у Росії?
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб;
- танків – 11 758 (+13);
- бойових броньованих машин – 24 174 (+7);
- артилерійських систем – 38 202 (+73);
- РСЗВ – 1 679 (+4);
- засобів ППО – 1 328 (+2);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 168 809 (+2 169);
- крилатих ракет – 4 403 (+0);
- кораблів/катерів – 31 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 82 510 (+221);
- спеціальної техніки – 4 087 (+4).
Втрати ворога на 10 березня / Інфографіка Генштабу
Яких ще значних втрат зазнали росіяни за останній час?
8 березня стало відомо, що українські Сили оборони здійснили атаки на зенітний комплекс "Панцир-С1", десантний катер і пункти управління безпілотниками на окупованих територіях та в Росії. Крім того, удари були завдані по пунктах управління безпілотниками на ТОТ та у Росії.
Також українські ССО знищили кілька РЛС в Криму, підриваючи здатність ворога виявляти повітряні цілі. Під час атаки були уражені командні пункти армії Росії та ЗРК "Бук-М3" на Луганщині. Відомо, що втрати є й серед особового складу ворога.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Сили оборони України завдали ударів по заводу "Точмаш" у Донецьку, який використовували для зберігання і виготовлення безпілотників. Це був потужний удар високоточними ракетами, окрім Донецьку, також були вибухи у Волновасі, Ясинуватій.