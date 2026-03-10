Мінус 950 окупантів та тисячі одиниць техніки: які втрати росіян на 10 березня

Українські військові продовжують щоденно захищати українські кордони та знищувати російських окупантів. Попри це, Росія не зупиняє наступальні дії та прагне захопити більше територій.

Про актуальні втрати ворога інформує Генштаб.

Дивіться також Від початку року Україна вдарила по 3 великих заводах, 2 арсеналах та ключовому полігоні Росії

Які втрати у Росії?

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:

особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб;

танків – 11 758 (+13);

бойових броньованих машин – 24 174 (+7);

артилерійських систем – 38 202 (+73);

РСЗВ – 1 679 (+4);

засобів ППО – 1 328 (+2);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 349 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 168 809 (+2 169);

крилатих ракет – 4 403 (+0);

кораблів/катерів – 31 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 82 510 (+221);

спеціальної техніки – 4 087 (+4).



Втрати ворога на 10 березня / Інфографіка Генштабу

Яких ще значних втрат зазнали росіяни за останній час?