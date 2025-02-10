10 лютого, 07:28
Ліквідовано ще 1170 окупантів та понад 300 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії 10 лютого
Основні тези
- Російська армія зменшилася ще на 1170 військовослужбовців.
- Також ворожа армія втратила 9 танків, 16 ББМ та 35 артсистем.
Російська армія невпинно втрачає на фронті в Україні свою живу силу та військову техніку. За останню добу було ліквідовано 1 170 окупантів.
Загалом війська Росії зменшилися уже на понад 850 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії станом на 10 лютого
З 24 лютого 2022 року по 10 лютого 2025 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 850 490 (+1170) осіб,
- танків – 10 001 (+9),
- бойових броньованих машин – 20 813 (+16),
- артилерійських систем – 22 879 (+35),
- РСЗВ – 1 273 (+0),
- засобів ППО – 1 059 (+3),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 623 (+137),
- крилатих ракет – 3 054 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 638 (+109),
- спеціальної техніки – 3 740 (+1).
Втрати Росії станом на 10 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ