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24 Канал Новини України Ліквідовано ще 1170 окупантів та понад 300 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії 10 лютого
10 лютого, 07:28
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Ліквідовано ще 1170 окупантів та понад 300 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії 10 лютого

Софія Рожик
Основні тези
  • Російська армія зменшилася ще на 1170 військовослужбовців.
  • Також ворожа армія втратила 9 танків, 16 ББМ та 35 артсистем.

Російська армія невпинно втрачає на фронті в Україні свою живу силу та військову техніку. За останню добу було ліквідовано 1 170 окупантів.

Загалом війська Росії зменшилися уже на понад 850 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 10 лютого

З 24 лютого 2022 року по 10 лютого 2025 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 850 490 (+1170) осіб,
  • танків – 10 001  (+9),
  • бойових броньованих машин – 20 813 (+16),
  • артилерійських систем – 22 879  (+35),
  • РСЗВ – 1 273 (+0),
  • засобів ППО – 1 059 (+3),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 623 (+137),
  • крилатих ракет – 3 054 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 638 (+109),
  • спеціальної техніки – 3 740 (+1).

Втрати Росії станом на 10 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ