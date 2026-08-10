10 серпня, 06:54
Знову понад тисячу окупантів: які втрати Росії на 10 серпня
Сили оборони продовжують виснажувати російську армію. Втрати ворога у живій силі майже щоденно перевищують тисячу солдатів.
Також ЗСУ вдалось знищити чимало військової техніки росіян. Про це повідомили у Генштабі.
Які втрати ворога?
З початку повномасштабного вторгнення станом на 10 серпня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 459 210 (+1 470) осіб;
- танків – 12 255 (+2);
- бойових броньованих машин – 25 116 (+13);
- артилерійських систем – 47 669 (+48);
- РСЗВ – 2 019 (+6);
- засобів ППО – 1 558 (+2);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 181 (+10);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 452 994 (+1 746);
- крилатих ракет – 5 007 (+0);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 132 236 (+461);
- спеціальної техніки – 4 511 (+6).
Втрати окупантів станом на 10 серпня / Інфографіка Генштабу
Що відомо про попередні втрати Росії?
Нагадаємо, Росія щомісяця втрачає 30 тисяч солдатів убитими та важкопораненими. Станом на минулу добу ЗСУ вдалось ліквідувати 1190 військовослужбовців ворога.
У неділю, 9 серпня, Сили оборони завдали ударів по низці військових об'єктів Росії на півдні країни та в тимчасово окупованому Криму. Серед цілей, які вдалось уразити ЗСУ, – комплекси ППО С-400 "Тріумф", "Панцир" та інше.