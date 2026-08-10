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24 Канал Новини України Знову понад тисячу окупантів: які втрати Росії на 10 серпня
10 серпня, 06:54
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Знову понад тисячу окупантів: які втрати Росії на 10 серпня

Данило Жоров

Сили оборони продовжують виснажувати російську армію. Втрати ворога у живій силі майже щоденно перевищують тисячу солдатів.

Також ЗСУ вдалось знищити чимало військової техніки росіян. Про це повідомили у Генштабі.

Які втрати ворога?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 10 серпня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 459 210 (+1 470) осіб;
  • танків – 12 255 (+2);
  • бойових броньованих машин – 25 116 (+13);
  • артилерійських систем – 47 669 (+48);
  • РСЗВ – 2 019 (+6);
  • засобів ППО – 1 558 (+2);
  • літаків – 439 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 181 (+10);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 452 994 (+1 746);
  • крилатих ракет – 5 007 (+0);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 132 236 (+461);
  • спеціальної техніки – 4 511 (+6).


Втрати окупантів станом на 10 серпня / Інфографіка Генштабу

Що відомо про попередні втрати Росії?

Нагадаємо, Росія щомісяця втрачає 30 тисяч солдатів убитими та важкопораненими. Станом на минулу добу ЗСУ вдалось ліквідувати 1190 військовослужбовців ворога

У неділю, 9 серпня, Сили оборони завдали ударів по низці військових об'єктів Росії на півдні країни та в тимчасово окупованому Криму. Серед цілей, які вдалось уразити ЗСУ, – комплекси ППО С-400 "Тріумф", "Панцир" та інше.

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