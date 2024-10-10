ЗСУ "мінуснули" ще понад 1 тисячу окупантів: втрати ворога 10 жовтня

10 жовтня 2024, 07:46
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Автор: Анастасія Лукашевська

Джерело:

Генштаб

Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат на різних ділянках фронту. Упродовж минулої доби Росія втратила у війні проти України 1080 вояк.

При цьому загальні втрати ворога сягнули понад 665 тисяч окупантів. Оновлену статистику опублікував Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога 10 жовтня

  • особового складу – близько 665 200 (+1080) осіб,
  • танків – 8 945 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 17 765 (+14) од,
  • артилерійських систем – 19 263 (+41) од,
  • РСЗВ – 1 225 (+2) од,
  • засобів ППО – 976 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16 767 (+49) од,
  • крилатих ракет – 2 619 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 314 (+74) од,
  • спеціальної техніки – 3 386 (+1) од.

Втрати ворога на 10 жовтня / Інфографіка Генштабу 