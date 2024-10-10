ЗСУ "мінуснули" ще понад 1 тисячу окупантів: втрати ворога 10 жовтня
10 жовтня 2024, 07:46Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат на різних ділянках фронту. Упродовж минулої доби Росія втратила у війні проти України 1080 вояк.
При цьому загальні втрати ворога сягнули понад 665 тисяч окупантів. Оновлену статистику опублікував Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога 10 жовтня
- особового складу – близько 665 200 (+1080) осіб,
- танків – 8 945 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 17 765 (+14) од,
- артилерійських систем – 19 263 (+41) од,
- РСЗВ – 1 225 (+2) од,
- засобів ППО – 976 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16 767 (+49) од,
- крилатих ракет – 2 619 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 314 (+74) од,
- спеціальної техніки – 3 386 (+1) од.