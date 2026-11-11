11 листопада, 06:38
"Мінус" понад 2500 окупантів та сотні одиниць техніки: які втрати Росії на 11 листопада
Російські війська продовжують зазнавати втрат на фронті завдяки діям Сил оборони України. Лише упродовж минулої доби ворог втратив ще 2 580 своїх окупантів.
Детальніше про втрати ворога повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати росіян
З початку повномасштабного вторгнення станом на 11 листопада 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 614 180 (+2 580) осіб;
- танків – 12 468 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 706 (+10);
- артилерійських систем – 52 231 (+73);
- РСЗВ – 2 266 (+0);
- засобів ППО – 1 756 (+2);
- літаків – 452 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 604 910 (+1 559);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 122 (+5);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 173 526 (+513);
- спеціальної техніки – 4 894 (+2);
- крилатих ракет – 5 196 (+0).
Нагадаємо, напередодні бійці 412-ї бригади Nemesis завдали удару по дронопорту російських окупантів, розташованому на території Донецького аеропорту. Для ураження пускової бази військові використали засоби middle strike.