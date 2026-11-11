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24 Канал Новини України "Мінус" понад 2500 окупантів та сотні одиниць техніки: які втрати Росії на 11 листопада
11 листопада, 06:38
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"Мінус" понад 2500 окупантів та сотні одиниць техніки: які втрати Росії на 11 листопада

Дарія Черниш

Російські війська продовжують зазнавати втрат на фронті завдяки діям Сил оборони України. Лише упродовж минулої доби ворог втратив ще 2 580 своїх окупантів.

Детальніше про втрати ворога повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати росіян

З початку повномасштабного вторгнення станом на 11 листопада 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 614 180 (+2 580) осіб;
  • танків – 12 468 (+3);
  • бойових броньованих машин – 25 706 (+10);
  • артилерійських систем – 52 231 (+73);
  • РСЗВ – 2 266 (+0);
  • засобів ППО – 1 756 (+2);
  • літаків – 452 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 604 910 (+1 559);
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 122 (+5);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 173 526 (+513);
  • спеціальної техніки – 4 894 (+2);
  • крилатих ракет – 5 196 (+0).

Втрати армії Росії на війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, напередодні бійці 412-ї бригади Nemesis завдали удару по дронопорту російських окупантів, розташованому на території Донецького аеропорту. Для ураження пускової бази військові використали засоби middle strike.

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