"Мінус" понад 2500 окупантів та сотні одиниць техніки: які втрати Росії на 11 листопада

Російські війська продовжують зазнавати втрат на фронті завдяки діям Сил оборони України. Лише упродовж минулої доби ворог втратив ще 2 580 своїх окупантів.

Детальніше про втрати ворога повідомив Генштаб ЗСУ. Які втрати росіян З початку повномасштабного вторгнення станом на 11 листопада 2026 року Росія втратила: особового складу – близько 1 614 180 (+2 580) осіб;

танків – 12 468 (+3);

бойових броньованих машин – 25 706 (+10);

артилерійських систем – 52 231 (+73);

РСЗВ – 2 266 (+0);

засобів ППО – 1 756 (+2);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 604 910 (+1 559);

наземних робототехнічних комплексів – 3 122 (+5);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 173 526 (+513);

спеціальної техніки – 4 894 (+2);

крилатих ракет – 5 196 (+0). Втрати армії Росії на війні / Генштаб ЗСУ Нагадаємо, напередодні бійці 412-ї бригади Nemesis завдали удару по дронопорту російських окупантів, розташованому на території Донецького аеропорту. Для ураження пускової бази військові використали засоби middle strike.