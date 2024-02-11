"Мінус" 930 окупантів та майже 80 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 11 лютого

Українські захисники протягом 718 днів дають відсіч ворогу у повномасштабній війні. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 930 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 395 200 особового складу. Варто додати, що ці дані є неточними, адже підрахувати кількість втрат противника в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат Росії

За майже 2 роки повномасштабної війни Росія втратила:

особового складу – близько 395 200 (+930) осіб,

танків – 6 406 (+12),

бойових броньованих машин – 11 956 (+14) од,

артилерійських систем – 9 475 (+16),

РСЗВ – 981 (+0),

засоби ППО – 666 (+0),

літаків – 332 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 257 (+22),

крилаті ракети – 1 881 (+0),

кораблі /катери – 24 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 592 (+13),

спеціальна техніка – 1 513 (+1).



Втрати ворога станом на 11 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ також завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах та 1 РЛС противника.

ССО захопили опорний пункт ворога

Підрозділи ССО днями провели надскладну спецоперацію "Говерла", в рамках якої захопили опорний пункт ворога, який розташований на панівній висоті. Це дало змогу покращити положення Сил оборони.

У ССО зазначили, що Сили оборони протягом кількох місяців не могли вибити ворога із цих позицій. Тому спецпризначенці спланували детальну операцію щодо витіснення ворога.

Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон. Після проведення зачистки та встановлення повного контролю над опорним пунктом противника на висоту були заведені визначені підрозділи Сил оборони,

– повідомили у ССО.

У мережі також опублікували кадри ефективної роботи спецпідрозділів ССО. На них також показали російського полоненого, який вразив своїми абсурдними виправданнями. Коли українські захисники поцікавилися, чому російський в'язень пішов воювати, то він заявив, що "хотів свободи". Окупант збирався втекти до Польщі, однак "щось пішло не за планом".