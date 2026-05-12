А з початку повномасштабного вторгнення загальні втрати ворога в особовому складі сягнули 1 343 050 осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
За останній місяць, як розповів президент Зеленський, російська армія зазнала серйозних втрат. Так, у квітні українські захисники ліквідували чи важко поранили понад 35 тисяч окупантів.
Усі ці випадки мають підтвердження. Але насправді втрат може бути більшими, адже, як зауважив 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, буває, що фото чи відео знищення ворога немає.
У травні Росії продовжує зазнавати шалених втрат. І це попри "перемир'я", яке тривало з 9 по 11 травня. Його запропонував Трамп, але фактично – Путін, який хотів провести парад.
До речі, ще в лютому 2022 Кремль "мріяв" про захоплення Києва за три дні, але переоцінив свої сили. А зараз це йому зробити навіть складніше, ніж атакувати країни НАТО, зазначив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в США (2015 – 2019), заступник голови Адміністрації Президента України (2014 – 2015) Валерій Чалий 24 Каналу.
За минулу добу ворожа армія втратила багато одиниць техніки, зокрема наземних робототехнічних комплексів, артилерійських систем, автоцистерн тощо.
Так, за офіційними даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення до 12 травня 2026 втрати армії Росії склали:
- особового складу – близько 1 343 050 (+1 020) осіб;
- танків – 11 926 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 553 (+2);
- артилерійських систем – 41 935 (+72);
- РСЗВ – 1785 (+2);
- засобів ППО – 1373 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 352 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 1373 (+2);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 285 506 (+1 252);
- крилатих ракет – 4585 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 95 855 (+145);
- спеціальної техніки – 4179 (+1).
Втрати ворога на 12 травня 2026 року / Фото Генштабу ЗСУ
До слова, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан запевнив 24 Канал, що Сили оборони здатні протистояти ворогу. Зараз у них стратегічне завдання – виснажити сили росіян в умовах активної оборони, щоб утримувати Донбас, поки не розпадеться Росія.
Адмірал Роб Бауер в інтерв'ю 24 Каналу теж зауважив, що українська армія показує надзвичайну ефективність у відбитті російських атак та звільненні окупованих земель, хоч у країну надходять зменшені обсяги військової допомоги.
А у розмові з 24 Каналом ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман зауважив, що Україна за 4 роки війни ефективно діяла проти росіян на різних напрямках, а також завдала суттєвої шкоди російському флоту. Сьогодні є вона має потенціал вплинути на російські війська на суші, а от російський флот, по суті, наразі не виконує свою функцію.
Останні втрати ворога
На Лиманському напрямку українські воїни знищили рідкісну зброю ворога. Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів 24 Каналу, що це була північнокорейська РСЗВ Type-750, доволі нетипова "здобич" для цього відтинку фронту.
8 травня ЗСУ влучили в НПЗ "Ярославльський" у Росії. Там виникла пожежа. Окрім заводу, було уражено нафтобазу в Луганську та інші військові об'єкти на ТОТ.
А 7 травня українські воїни атакували малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" у Каспійську, який може запускати ракети "Калібр". Пошкодження були такими, що обмежили можливості росіян щодо ракетних обстрілів України.
Що буде із втратами Росії?
Політтехнолог Тарас Загородній зазначив 24 Каналу, що Росія готується продовжувати наступальні дії влітку. Тож варто очікувати, що до бойових дій залучать ще більше військових, яких в Україні чекає лише один шлях.
Варто зауважити, що відкрито оголошувати нову хвилю мобілізації Путін боїться. У країні зараз крихка внутрішня ситуація, а мобілізаційне рішення може викликати обурення серед росіян.
Попри відсутність офіційної мобілізації, потреба у живій силі не зникла. На фронті й далі гинутимуть окупанти, які потрапили туди через тиск, фінансові бонуси або проблеми. Так, як розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю 24 Каналу, на фронті в Україні багато ліквідованих росіян мали кредитні заборгованості чи борги по аліментах.