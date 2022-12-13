Вдале полювання: ССО знищили ворожий розрахунок ПТРК дроном Switchblade 300

Українські бійці продовжують завдавати окупантам нищівних втрат. Зокрема, оператори ССО спопелили ворожий розрахунок ПТРК.

По росіянах вдарили бійці 3-й окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго. Атака завершилася для загарбників втратами серед особового складу.

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Спецпризначенці вдарили по росіянах

У Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України розповіли про точну роботу операторів ССО з використанням ударного БПАК на одному з операційних напрямків.

Під час підтримки наступальних дій Сил Оборони внаслідок першого удару вони знищили розрахунок ПТРК ворога.

Другим дроном-камікадзе утилізували ще більше живої сили окупаційних військ.

Вдале полювання для наших хлопців, загалом маємо 4 "хороших росіян" (3 – "300" та 1 – "200"). Працюємо далі!

– мовиться у повідомленні.

Дивіться відео, як ССО вдарили по окупантах:

Загальні втрати ворога станом на 13 грудня

Від початку повномасштабної війни російські окупаційні війська зазнають чималих втрат. Станом на 13 грудня українські захисники та захисниці ліквідували вже 95 260 загарбників.

Окрім цього росіяни стрімко втрачають силу-силенну своєї техніки, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, Сили оборони вже спопелили: