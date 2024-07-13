Російська армія втратила ще понад 1 тисячу вояк, 8 танків та 24 ББМ : втрати ворога 13 липня

Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Лише упродовж минулої доби захисники ліквідували 1120 окупантів.

Втрачає ворог шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат російської армії у війні проти України станом на 13 липня. Зазначають, що цифри орієнтовні, вести точну статистику складно через високу інтенсивність боїв.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 558 тисяч військових.

Втрати російської армії

особового складу – близько 557770 (+1120) осіб ,

, танків – 8199 (+8) од,

бойових броньованих машин – 15779 (+24) од,

артилерійських систем – 15216 (+58) од,

РСЗВ – 1119 (+0) од,

засоби ППО – 889 (+1) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),

крилаті ракети – 2397 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,

спеціальна техніка – 2556 (+13).



Втрати росіян станом на 13 липня / Інфографіка Генштабу