Російська армія втратила ще понад 1 тисячу вояк, 8 танків та 24 ББМ : втрати ворога 13 липня

13 липня 2024, 06:58
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Джерело:

Генштаб

Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Лише упродовж минулої доби захисники ліквідували 1120 окупантів.

Втрачає ворог шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат російської армії у війні проти України станом на 13 липня. Зазначають, що цифри орієнтовні, вести точну статистику складно через високу інтенсивність боїв.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 558 тисяч військових.

Втрати російської армії

  • особового складу – близько 557770 (+1120) осіб,
  • танків –  8199 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 15779 (+24) од,
  • артилерійських систем – 15216 (+58) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО – 889 (+1) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),
  • крилаті ракети – 2397 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,
  • спеціальна техніка – 2556 (+13).


Втрати росіян станом на 13 липня / Інфографіка Генштабу

Автор: Анастасія Лукашевська