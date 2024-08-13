Мінус 1160 окупантів та майже півсотні одиниць різної техніки: втрати ворога 13 серпня

Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат. За добу захисники ліквідували 1160 окупантів.

Від початку вторгнення Росії в Україну втрати російської армії сягнули 593 160 військових у живій силі. Актуальну статистику оприлюднив Генштаб станом на 13 серпня. Зазначають, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність бойових дій.

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Втрати росіян 13 серпня

особового складу – близько 593160 (+1160) осіб,

танків – 8455 (+5) од,

бойових броньованих машин – 16385 (+17),

артилерійських систем – 16764 (+36),

РСЗВ – 1146 (+0),

засоби ППО – 920 (+1),

літаків – 366 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13491 (+19),

крилаті ракети – 2426 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 22649 (+59),

спеціальна техніка – 2806 (+5).



Втрати ворога 13 серпня / Інфографіка Генштабу