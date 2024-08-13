Мінус 1160 окупантів та майже півсотні одиниць різної техніки: втрати ворога 13 серпня
13 серпня 2024, 07:55Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат. За добу захисники ліквідували 1160 окупантів.
Від початку вторгнення Росії в Україну втрати російської армії сягнули 593 160 військових у живій силі. Актуальну статистику оприлюднив Генштаб станом на 13 серпня. Зазначають, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність бойових дій.
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Втрати росіян 13 серпня
- особового складу – близько 593160 (+1160) осіб,
- танків – 8455 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 16385 (+17),
- артилерійських систем – 16764 (+36),
- РСЗВ – 1146 (+0),
- засоби ППО – 920 (+1),
- літаків – 366 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13491 (+19),
- крилаті ракети – 2426 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22649 (+59),
- спеціальна техніка – 2806 (+5).