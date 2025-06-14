14 червня, 07:32
Знищено ще 1130 окупантів та 250 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 14 червня
Основні тези
- ЗСУ знищили 1130 російських окупантів та 250 одиниць техніки за останню добу.
- Втрати Росії особового складу з початку вторгнення становлять близько 1 002 690 осіб.
Росія продовжує втрачати на війні в Україні своїх військових та техніку. За останню добу ЗСУ знищили ще 1130 окупантів.
Загалом армія окупантів зменшилася уже на 1 002 690 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії станом на 14 червня
З початку повномасштабного вторгнення Росії орієнтовно втратила:
- особового складу – близько 1 002 690 (+1 130) осіб;
- танків – 10 937 (+3);
- бойових броньованих машин – 22 798 (+7);
- артилерійських систем – 29 157 (+52);
- РСЗВ – 1 417 (+1);
- засобів ППО – 1 185 (+1);
- літаків – 416 (+0);
- гелікоптерів – 337 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40 586 (+79);
- крилатих ракет – 3 337 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 928 (+107);
- спеціальної техніки – 3 914 (+0).
Втрати Росії станом на 14 червня / Інфографіка Генштабу
До слова, днями МіГ-29 Повітряних сил України знищив пункт управління БпЛА росіян та їхні склади на Запорізькому напрямку.