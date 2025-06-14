Знищено ще 1130 окупантів та 250 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 14 червня

Росія продовжує втрачати на війні в Україні своїх військових та техніку. За останню добу ЗСУ знищили ще 1130 окупантів.

Загалом армія окупантів зменшилася уже на 1 002 690 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 14 червня

З початку повномасштабного вторгнення Росії орієнтовно втратила:

особового складу – близько 1 002 690 (+1 130) осіб;

танків – 10 937 (+3);

бойових броньованих машин – 22 798 (+7);

артилерійських систем – 29 157 (+52);

РСЗВ – 1 417 (+1);

засобів ППО – 1 185 (+1);

літаків – 416 (+0);

гелікоптерів – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40 586 (+79);

крилатих ракет – 3 337 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 51 928 (+107);

спеціальної техніки – 3 914 (+0).

Втрати Росії станом на 14 червня / Інфографіка Генштабу

До слова, днями МіГ-29 Повітряних сил України знищив пункт управління БпЛА росіян та їхні склади на Запорізькому напрямку.