"Мінус" 840 окупантів та понад 120 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 14 січня

Сили оборони вже 690 днів продовжують давати відсіч ворогу у повномасштабній війні. Окупанти продовжують зазнавати чималих втрат – лише протягом минулої доби було ліквідовано 840 російських солдатів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 370 000 особового складу. Варто зазначити, що ця кількість є приблизною, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат Росії

Від 24 лютого 2022 року втрати ворога сягають:

особового складу – близько 370 000 (+840) осіб,

танків – 6 075 (+10),

бойових броньованих машин – 11 302 (+33),

артилерійських систем – 8 747 (+19),

РСЗВ – 957 (+0),

засоби ППО – 648 (+2),

літаків – 329 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 861 (+13),

крилатих ракет – 1 814 (+8),

кораблів /катерів – 23 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 667 (+35),

спеціальної техніки – 1 353 (+8).



Втрати ворога на 14 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Росії встановили імена понад 40 тисяч загиблих окупантів

Журналісти проаналізували відкриті дані у мережі й встановили імена понад 40 тисяч ліквідованих окупантів. Офіційно у мережі можна знайти підтвердження про загибель 41 731 російського військового.

Цікаво, що протягом останніх кількох місяців на війні загинули росіяни, яким ледь виповнилося 18 років. До прикладу, журналістам вдалося встановити, що росіянин Даниїл Чистяков влітку 2023 року закінчив школу, йому виповнилося 18 років, і вже восени він опинився в лавах окупаційної армії. Його ліквідували у жовтні 2023 року. І таких випадків, коли на фронті гинуть росіяни, яким ледь виповнилося 18 років, було щонайменше 5 за останні 2 місяці.

Окрім того, журналісти встановили, що Росія втратила найбільше військових з "елітних" повітрянодесантних сил та морської піхоти, а ось втрати серед співробітників ФСБ – найменші. Варто додати, що втрати ворога значно більші, адже в Росії ретельно приховують кількість загиблих у так званій "спецоперації".